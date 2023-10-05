Звезда Шахтера оказался в сфере интересов Ювентуса – за его выступлением следили на матче ЛЧ
18:20 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков продолжает интересовать туринский Ювентус.
завершено
3’ Арбнор Муйя
Даниил Сикан 48’
Ярослав Ракицкий 71’
Даниил Сикан 76’
3’ Арбнор Муйя
48’ Даниил Сикан
71’ Ярослав Ракицкий
76’ Даниил Сикан
Ювентус отправил своего скаута на поединок Антверпен – Шахтер, чтобы тот наблюдал за выступлением Георгия Судакова, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Звезда Шахтера попал в команду недели в Лиге чемпионов
Отмечается, что "Старая синьора" очень заинтересована в подписании украинского хавбека и готова будет обратиться с официальным запросом уже в январское трансферное окно.
Добавим, что Судаков сыграл в 8 матчах за Шахтер в этом сезоне, отметившись 2 голами. Transfermarkt оценивает Георгия в 15 млн евро.
"Нехай буде 0:7 від Барси, але...": Шахтар уперше повторив подвиги Динамо, чим займається Срна, а хто – Левен матчу
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter