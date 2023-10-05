Ювентус отправил своего скаута на поединок Антверпен – Шахтер, чтобы тот наблюдал за выступлением Георгия Судакова, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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Отмечается, что "Старая синьора" очень заинтересована в подписании украинского хавбека и готова будет обратиться с официальным запросом уже в январское трансферное окно.

Добавим, что Судаков сыграл в 8 матчах за Шахтер в этом сезоне, отметившись 2 голами. Transfermarkt оценивает Георгия в 15 млн евро.

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