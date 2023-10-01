Серия А, 7 тура

Болонья – Эмполи – 3:0

Гол: Орсолини, 21, 66, 90+3

Аталанта – Ювентус – начало в 19:00

Рома – Фрозиноне – начало в 21:45

Болонья прервала серию из трех "сухих" ничьих подряд. Команда Виктора Коваленко – идеальный соперник для решения таких задач. Эмполи только в прошлом туре набрал свои первые очки в этом сезоне, но обыграл всео лишь Салернитану – худшую команду Серии А прямо сейчас. Сегодня героем стал Рикардо Орсолини, оформивший хет-трик. Он стал первым игроком Болоньи, забивавшим за команду в шести сезонах Серии А подряд, после легендарного бомбардира 90-х Джузеппе Синьори.

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Эмполи вполне мог проигрывать и с более позорным счетом, ведь тот же Орсолини и Зиркее упустили два замечательных шанса, которые создали друг для друга. Благодаря победе Болонья ситуативно поднялась на 10-е место, а команда Виктора Коваленко остается предпоследней. Украинец, кстати, в четвертый раз подряд остался без игрового времени.