Головний арбітр туринського дербі замінений за два дні до матчу – раніше він призначив три пенальті на користь Ювентуса
Перед туринським дербі відбулася вимушена заміна головного арбітра.
У четвер, 5 жовтня, AIA (Асоціація італійських суддів) повідомила про заміну головного арбітра на матч 8-го туру Серії А між Ювентусом і Торіно. Згідно із заявою, Антоніо Рапуано отримав травму і не зможе відпрацювати матч на стадіоні Альянц. Повідомляється, що Рапуано розтягнув м'язи спини. Замість нього цю зустріч судитиме Давіде Масса.
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Антоніо чотири рази судив матчі за участю "биків", і призначив у ворота Торіно 3 пенальті. На матчах за участю "Старої синьйори" Рапуано працював 3 рази, і тричі призначав 11-метрові удари на користь Ювентуса.
Матч Ювентус – Торіно запланований на суботу, 7 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
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