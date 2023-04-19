Килиан Мбаппе и другие лидеры ПСЖ возмущены обвинениями Кристофа Гальтье в расизме и потребовали своего тренера объясниться.

Согласно RMC Sport, Кристоф Гальтье тайно позвонил нескольким работникам Ниццы, чтобы узнать, собираются ли его бывшие подопечные делать заявления по поводу расистского скандала. Именно этого тренер ПСЖ опасается сейчас больше всего.

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Источник утверждает, что окружение владельца ПСЖ Насера Аль-Хелаифи уже опросило бывших подопечных Гальтье в Ницце. Столичный клуб продолжает доверять системе правосудия, которая начала собственное расследование.

Сообщается, что Килиан Мбаппе и другие лидеры ПСЖ потребовали от Гальтье объяснений.

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