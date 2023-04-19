Кіліан Мбаппе та інші лідери ПСЖ обурені звинуваченнями Крістофа Гальтьє в расизмі і зажадали від свого тренера пояснень.

Згідно з RMC Sport, Крістоф Гальтьє таємно зателефонував кільком працівникам Ніцци, щоб дізнатися, чи збираються його колишні підопічні робити заяви стосовно расистського скандалу. Саме цього тренер ПСЖ побоюється зараз найбільше.

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Джерело стверджує, що оточення власника ПСЖ Насера Аль-Хелаїфі вже опитало колишніх підопічних Гальтьє в Ніцці. Столичний клуб продовжує довіряти системі правосуддя, яка почала власне розслідування.

Повідомляється, що Кіліан Мбаппе та інші лідери ПСЖ зажадали від Гальтьє пояснень.

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