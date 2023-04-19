Если вина наставника парижан Кристофа Гальтье будет доказана, ему грозит даже тюремное заключение.

56-летний француз обвиняется в расизме. Во время работы в Ницце он якобы заявил спортивному директору, что в команде "не может быть так много чернокожих и мусульман".

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Это спровоцировало крупный скандал во Франции. В пятницу прокуратура начала предварительное расследование, обыскала офис клуба и опросила президента Жана-Пьера Ривера. Впереди общение с другими работниками Ниццы.

RMC Sport утверждает, что если вину Гальтье докажут, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.

Сам Кристоф все обвинения категорически отвергает и обещает судиться с журналистом, обнародовавшим эту информацию. Руководство ПСЖ по инициативе президента Нассера Аль-Хелаифи начало внутреннее расследование возможных проявлений расизма.

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