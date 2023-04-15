ПСЖ и Ланс встретились в центральном матче 31-го тура Лиги 1. Счет и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 31 тур

Ренн – Реймс – 3:0

Голы: Доку, 9, 19, Теате, 68

ПСЖ – Ланс – 3:1

Голы: Мбаппе, 31, Витинья, 37, Месси, 40 – Франковски, 60 (пен)

Удаление: Абдул Самед, 19 (Ланс)

Стартовый поединок субботы был разминкой перед главным событием вечера в Лиге 1. Ренн легко разобрался с Реймсом. Жереми Доку оформил дубль еще до 20-й минуты, а во втором тайме бретонцы усилиями Теате довели счет до разгромного.

Месси впервые прокомментировал возможный уход из ПСЖ

3:0 – Ренн прервал двухматчевую серию поражений, набрал 53 очка и поднялся на 5 место турнирной таблицы. Реймс отстает на 6 пунктов и идет 8-м.

На Парк де Пренс ПСЖ принимал Ланс – главного конкурента в чемпионской гонке. Месси и Ко на момент начала игры опережали Ланс на 6 пунктов. Победа парижан практически хоронила чемпионскую интригу в Лиге 1, а вот триумф гостей закручивал ее с новой силой.

Задача Ланса не выглядела нереальной. "Кроваво-золотые" выиграли 4 матча подряд, а вот ПСЖ проиграл последние два домашних поединка против Лиона и Ренна с общим счетом 0:3. Да и в первом круге Ланс обыграл столичную команду со счётом 3:1.

Именно гости создали первый классный момент. После подачи с угла поля и удара головой Доннарумма спас хозяев! Ланс начал очень активно, заставляя парижан нервничать. Подопечные Гальтье создали хоть что-то только на 13-й минуте – Мбаппе нашел Месси, удар которого принял на себя защитник.

Стартовый пыл Ланса сломило удаление. Абдул Самед ударил ногой в голеностоп Хакими – справедливая прямая красная уже на 19-й минуте. Задача гостей усложнилась. Парижане могли быстро воспользоваться численным преимуществом – в Мендеша вселился Лео Месси. А как иначе объяснить прорыв португальского защитника, который прошел нескольких соперников, но пробил мимо правой стойки.

Хозяева вышли вперед на 31-й минуте. Витинья ворвался в штрафную и покатил на Мбаппе. Килиан с разворота в касание пробил в дальний угол. Мяч от стойки влетел в ворота. 139-й гол Мбаппе за ПСЖ в чемпионате Франции – новый рекорд в истории клуба. Эдинсон Кавани остался позади.

Ланс сразу едва не отыгрался, но Мендеш помешал Франковски забить. ПСЖ урок усвоил и удвоил преимущество. Витинья к ассисту добавил и гол, роскошно пробив из-за пределов штрафной. Первый гол португальца за парижскую команду. Самба был бессилен. Подопечные Гальтье очень быстро реализовали численное большинство.

А на 40-й поставили точку. Месси отдал на Мбаппе, тот пяткой фантастически вернул на Лео, вогнавшего мяч в дальний угол. Красота. 3:0 – вопрос лучшей команды Франции закрыт. ПСЖ развеял все сомнения еще в первом тайме, хотя до удаления Ланс ничем не уступал.

После перерыва Ланс заработал 11-метровый. После подачи углового мяч попал в голову Фабиану Руису, после чего угодил в его руку. Пенальти реализовал Франковски и восстановил хоть какую-то интригу. Но это был последний гол в матче. 3:1 – триумф команды Кристофа Гальтье.

ПСЖ набрал 72 очка и оторвался от Ланса на 9 баллов. Марсель может выйти на второе место с 8-очковым отставанием, но за 7 туров до завершения чемпионата догнать такой ПСЖ будет практически невозможно. Разве что команда Гальтье начнет снова валять дурака, как это периодически случается.