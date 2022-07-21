Ливерпуль в товарищеском матче не оставил мокрого места от РБ Лейпциг.

Товарищеский матч

РБ Лейпциг – Ливерпуль – 0:5

Голы: Салах, 8, Нуньес, 48 (пен.), 51, 68, 90

Матч проходил на домашней арене "быков". Оба тренера выставили боевые составы за исключением одной-двух фамилий.

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Уже на 8-й минуте Салах открыл счет благодаря ужасным действиям защитников соперника. Минимальное преимущество Ливерпуля продержалось до перерыва, а затем началось шоу Дарвина Нуньеса. Уругваец ярко ответил критикам, которые высмеивали его за промахи прошлых матчей и забавные неудачи на тренировках.

Партнеры активно помогали 100-миллионному новичку Ливерпуля. Для дебютного гола Нуньесу разрешили пробить пенальти, хотя и здесь он едва не проиграл дуэль киперу. Дальше все пошло настолько хорошо, что нападающий оформил покер за один тайм. Финальный свисток зафиксировал погром хозяев со счётом 5:0.

Time to enjoy @Darwinn99's first-ever hat-trick for the Reds pic.twitter.com/vztvgVwHzx — Liverpool FC (@LFC) July 21, 2022

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