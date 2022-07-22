"Это можно назвать идеальным вечером. Это действительно приятно, вы все видели. Первый тайм – бывали хорошие моменты, бывали хуже, мало движения, надо привыкнуть, ведь сейчас тяжело играть 50, 60, 70 минут. Человеческое тело такое, что нужно снова привыкнуть. Я хотел, чтобы мы были требовательнее к себе, сильно прошли этот момент, это предсезонье. И больше двигались.

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Во втором тайме нам это удалось. Вышли Хендо, Милли, они оба были активны. Хендо внезапно, как восьмерка, начал выдвигаться вперед, и мы создавали моменты. Затем Мо Салах открыл ящик Пандоры, когда отдал пенальти Дарвину. Это, конечно, идеальная ночь и для него.

Мы всегда думаем, что если вы платите много денег, то игроки не ощущают давления или что-нибудь такое. Все они абсолютно нормальные люди, первые попытки бывают неидеальными, но потом… Это поколение игроков читает соцсети, что на самом деле не очень разумно, но они это делают. Они начинают спешить на поле, суетиться. Очевидно, это был самый лучший способ прекратить все дискуссии. Дарвин отличается от того, что у нас есть, или от того, что у нас было, но он действительно хороший нападающий", – цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

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