Похоже, в назначении Сергея Реброва на пост наставника "сине-желтых" была заинтересована не только Украинская ассоциация футбола.

Андрей Ермак работал над приглашением Сергея Реброва в сборную Украины, утверждает ТаТоТаке.

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Правда, источник не уточняет, что именно глава Офиса президента Украины делал, чтобы Аль-Айн согласился отпустить отечественного специалиста в главную команду страны. Все же Реброву, УАФ и Аль-Айну не удалось договориться о расторжении контракта, а потому Сергей остался работать в ОАЭ.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины назначено Александра Петракова, который уже провел два матча – с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1). Были разговоры, что когда Ребров согласует расторжение сотрудничества с Аль-Айном, Петраков уступит ему место во главе "сине-желтых".

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