Схоже, у призначенні Сергія Реброва на пост наставника "синьо-жовтих" була зацікавлена не лише Українська асоціація футболу.

Андрій Єрмак працював над запрошенням Сергія Реброва у збірну України, стверджує ТаТоТаке.

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Щоправда, джерело не уточнює, що саме глава Офісу президента України робив, аби Аль-Айн погодився відпустити вітчизняного фахівця в головну команду країни. Все ж Реброву, УАФ і Аль-Айну не вдалось домовитись про розірвання контракту, а тому Сергій залишився працювати в ОАЕ.

Виконувачем обов'язки головного тренера збірної України призначили Олександра Петракова, який вже провів два матчі – з Казахстаном (2:2) і Францією (1:1). Були розмови, що коли Ребров узгодить розірвання співпраці з Аль-Айном, Петраков поступиться йому місце на чолі "синьо-жовтих".

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