Журналист Игорь Цыганык поделился инсайдом относительно следующего наставника сборной Украины, заверив, что Сергей Ребров рано или поздно все же станет главным тренером.

"Завтра все решится. Были шансы, что Сергей Ребров согласует свой "развод" с Аль-Айном. И они еще остаются. До сих пор продолжаются переговоры. Сам Ребров поставил довольно жесткие условия клубу. Есть шанс, что он в ближайшее время расторгнет контракт. Если этого не произойдет, то завтра и.о. главного тренера станет Александр Петраков.

Ребров закрыл вопрос со сборной Украины, – источник

В любом случае Сергей Ребров будет тренером сборной Украины, как только решит все вопросы со своим нынешним клубом. Петраков будет работать до тех пор, пока Ребров не разорвет контракт с Аль-Айном. Александр будет готов достаточно легко уступить свое место и вернуться к работе с юношеской сборной", – заявил журналист в своей авторской программе Циганик Live на Youtube.

Напомним, 47-летний украинский специалист возглавил Аль-Айн 6 июня. После ухода Андрея Шевченко из сборной Украины именно экс-наставника Динамо и Ференцвароша называли фаворитом на должность нового тренера "сине-желтых".

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