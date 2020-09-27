Гладкий ворвался в топ-10 бомбардиров чемпионата Украины в истории
Александр Гладкий лишь недавно вернулся в УПЛ и уже начал обновлять свои достижения.
Новоиспеченный форвард Зари Александр Гладкий отличился дублем в матче 4-го тура УПЛ против Львова (5:0).
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Таким образом, 33-летний нападающий забил уже 86 мячей в чемпионате Украины и попал в рейтинг топ-10 бомбардиров в истории турнира, сообщает UA-Football. С 10 ступеньки Александр двинулся легенду УПЛ Тимерлан Гусейнова.
Рейтинг бомбардиров УПЛ:
1. Максим Шацких –124 гола
2. Сергей Ребров – 123
3. Евгений Селезнев – 111
4. Андрей Воробей – 105
5. Андрей Ярмоленко – 99
6. Жуниор Мораес – 96
7. Александр Гайдаш – 95
8. Марко Девич – 90
9. Сергей Мизин – 90
10. Александр Гладкий – 86
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