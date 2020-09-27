Львов принимал Зарю в рамках 4-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Подопечным Виктора Скрипника хватило одного тайма, чтобы деклассировать львовскую команду.

Львов – Заря: тренер хозяев пропустил матч из-за коронавируса

Юрченко начал погром уже на третьей минуте. Впоследствии ветеран луганчан Артем Громов отгрузил сопернику два мяча, а завершил этот голепад новоиспеченный форвард Зари Александр Гладкий, который дублем напомнил о своих бомбардирских навыках.

После 4-х туров УПЛ Заря расположилась на 9-й строчке с 4-мя очками, Львов остался на дне турнирной таблицы.

Заря уничтожила Львов с неприличным счетом – Гладкий оформил дебютный дубль