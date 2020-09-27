Львов – Заря – 0:5 – видео голов и обзор матча
17:45 - Читати українською
Львов принимал Зарю в рамках 4-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
Артём Громов 5’
Артём Громов 27’
5’ Артём Громов
27’ Артём Громов
Подопечным Виктора Скрипника хватило одного тайма, чтобы деклассировать львовскую команду.
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Юрченко начал погром уже на третьей минуте. Впоследствии ветеран луганчан Артем Громов отгрузил сопернику два мяча, а завершил этот голепад новоиспеченный форвард Зари Александр Гладкий, который дублем напомнил о своих бомбардирских навыках.
После 4-х туров УПЛ Заря расположилась на 9-й строчке с 4-мя очками, Львов остался на дне турнирной таблицы.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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