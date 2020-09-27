Гладкий увірвався у топ-10 бомбардирів чемпіонату України в історії
Олександр Гладкий лише нещодавно повернувся в УПЛ і вже розпочав оновлювати свої досягнення.
Новоспечений форвард Зорі Олександр Гладкий відзначився дублем у матчі 4-го туру УПЛ проти Львова (5:0).
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Таким чином, 33-річний нападник забив вже 86 м'ячів у чемпіонаті України та потрапив до рейтингу топ-10 бомбардирів в історії турніру, повідомляє UA-Football. З 10-ї сходинки Олександр посунув легенду УПЛ Тімерлана Гусейнова.
Рейтинг бомбардирів УПЛ:
1. Максим Шацьких –124 голи
2. Сергій Ребров – 123
3. Євген Селезньов – 111
4. Андрій Воробей – 105
5. Андрій Ярмоленко – 99
6. Жуніор Мораес – 97
7. Олександр Гайдаш – 95
8. Марко Девіч – 90
9. Сергій Мізін – 90
10. Олександр Гладкий – 86
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