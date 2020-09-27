Луганская Заря разбомбила Львов (5:0) на стадионе Украина в матче 4-го тура УПЛ. Счет и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Львов несмотря на неплохую игру против Динамо очень быстро оправдал реноме аутсайдера УПЛ. Подопечные Цецадзе катастрофически начали поединок, пропустив два быстрых гола. Владлен Юрченко открыл счет уже на 3-й минуте. Хавбек Зари мощно выстрелил из-за пределов штрафной – Литовченко курьезно пропустил сферу под рукой. Это было только начало настоящего ночного кошмара на стадионе Украина для хозяев.

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Не успели львовяне оправиться от первого мяча, как Артем Громов удвоил преимущество гостей. 30-летнему полузащитнику оставалось попасть в пустые ворота. Кабаев классно покатил на Кочергина, тот не сумел переиграть Литовченко в касание, а Громов оказался первым на добивании – 2:0. Заря продолжала доминировать и создавать кучу моментов возле ворот несчастных горожан.

Литовченко фантастически спасал после очередного выстрела Юрченко, Вернидуб забил из офсайда ударом головой... и посыпались голы под аккомпанемент традиционного львовского дождя. Сначала оформил дубль Громов, замкнув плечом подачу Владлена, а затем настал звездный час Александра Гладкого. Последний отличился два раза за какие-то четыре минуты. В обоих случаях экс-форварду сборной Украины классно ассистировали партнеры – Кочергин и Фаворов соответственно. Оставалось "расстреливать" кипера с близкого расстояния. Это дубютние мячи именитого снайпера в составе Зари.

Львов проснулся перед свистком на перерыв. Шина напомнил, что львовяне действительно выходили на поле ударом в штангу. Айнсалу пытался добить вторым темпом, но Шевченко эффектным сейвом перевел сферу на угловой. 0:5 после первого тайма – "изнасилование", которого давно не видела Украинская Премьер-лига.

После перерыва ничего не изменилось – команда Срипника продолжала терроризировать Литовченко, Львов отражался в собственной штрафной. Гладкий метил на хет-трик, но пока переводил с правой на левую, удар успели накрыть. Александр чувствовал себя настолько комфортно на некогда родной арене, что даже пробовал забить черпачком после передачи пяткой от Кочергина – слишком неточно, Месси выполняет ето немного эффектнее.

Львов захлебывался от высокого прессинга луганчан, едва пересекая центр поля. Заря не сбавляли обороты несмотря на бешеное преимущество, быстро возвращала владения после тех редких атак, которые завершались потерей мяча в последней трети. Гости демонстрировали впечатляющую точность ударов по состоянию на 60-ю минуту – 10 из 10-ти. Скрипник дал отдохнуть лидерам – Хомченовский, залечив травму, заменил Громова, а Назарина вышел вместо Кочергина. Последнюю четверть поединка луганчане заметно экономили силы.

Заря довела матч до легкой победы и поднялась на 9-ю строчку, набрав 4 очка. Положительная динамика в луганчан, которые в прошлом туре расписали ничью с Шахтером. Львов продолжает тонуть – последнее место с нулем в графе очки.

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