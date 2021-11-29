Форвард Зари Александр Гладкий вспомнил, как воспользовался финансовыми бонусами во время выступлений в донецкой команде.

"Была ли самой большой в Шахтере премия после победы в Кубке УЕФА? Я точно не помню. Возможно, да.

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Больше ли 200 тысяч долларов? Не помню. Помню только, что машину себе купил. Хорошую? Неплохую", – рассказал Гладкий в программе BurBuzz.

Напомним, Александр выступал за Шахтер с 2007 по 2011 и с 2014 по 2016 годы.

Шахтер минимально обыграл Ингулец и оставил Динамо лидером УПЛ