Гладкий признался, на что потратил самую большую премию в Шахтере
29 ноября 06:30 - Читати українською
Форвард Зари Александр Гладкий вспомнил, как воспользовался финансовыми бонусами во время выступлений в донецкой команде.
"Была ли самой большой в Шахтере премия после победы в Кубке УЕФА? Я точно не помню. Возможно, да.
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Больше ли 200 тысяч долларов? Не помню. Помню только, что машину себе купил. Хорошую? Неплохую", – рассказал Гладкий в программе BurBuzz.
Напомним, Александр выступал за Шахтер с 2007 по 2011 и с 2014 по 2016 годы.
Шахтер минимально обыграл Ингулец и оставил Динамо лидером УПЛ
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