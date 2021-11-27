"Был у нас неприятный инцидент, у некоторых футболистов. И Ахметову донесли все наоборот. Когда он приехал на следующий день на базу нам в течение десяти минут было сказано столько, что я думал, что футбол закончился. Поедем в Аляску с пингвинами в футбол играть. Как нам сказали.

Шахтер готов вернуть Гладкого, – СМИ

Но потом мы ему рассказали, как все было на самом деле. Не знаю, проверяли они или нет. Но нам поверили. Да, нас оштрафовали, но тема закрылась сразу. И все кончилось тогда без Аляски.

Что касается наибольшего штрафа в карьере... Где-то 25% или 30% месячной зарплаты. Было больно, но лучше так, чем в Аляску с пингвинами в футбол играть", – рассказал Гладкий в программе BurBuzz.

Напомним, Александр выступал за Шахтер с 2007 по 2011 и с 2014 по 2016 годы.

Вернидуб у Ференцвароші: чому гучний перехід українського тренера дуже реальний?