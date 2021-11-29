Форвард Зорі Олександр Гладкий пригадав, як скористався фінансовими бонусами за часів виступів у донецькій команді.

"Чи найбільшою у Шахтарі була премією після перемоги в Кубку УЄФА? Я точно не пам'ятаю. Можливо, так.

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Більше 200 тисяч доларів? Не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки, що машину собі купив. Хорошу? Непогану", – розповів Гладкий у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Олександр виступав за Шахтар з 2007 по 2011 і з 2014 по 2016 роки.

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