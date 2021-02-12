Гюндоган отличился 5 голами в январе 2021-го, что стало одним из главных аргументов для признания немецкого хавбека лучшим в АПЛ за этот период. Отметим, что Илкай получил эту награду впервые в своей карьере.

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"У вас иногда возникает такое чувство, когда вы чувствуете себя таким сильным и непревзойденным. Это было, пожалуй, лучшим моментом, который длился в течение всего месяца. У меня было такое ощущение несколько раз, в сезоне, когда мы набрали 100 очков. В сезоне, в котором мы выиграли чемпионат, на очко опередив Ливерпуль", – отметил Гюндоган в комментарии официальному сайту АПЛ.

К слову, немец провел 25 матчей в составе Манчестер Сити в текущем сезоне, записав в свой актив 11 голов и 2 ассиста.

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