Бразилец в своем твиттере выложил фотографию с тренировки, дополнив её эмодзи взрыва и самолета.

Кавани может получить дисквалификацию за расистскую подпись в Instagram после спасенного матча для МЮ

Дело в том, что это произошло в день годовщины Мюнхенской авиакатастрофы – 6 февраля. Фанаты Манчестер Юнайтед восприняли твит как насмешку над трагедией. Фернандиньо удалил пост, однако люди продолжили вспоминать его поступок в комментариях, отмечая Футбольную ассоциацию Англии.

Напомним, что недавно за неосторожную подпись к фотографии был наказан Эдинсон Кавани. Форвард написал слово "negrito" в адрес своего подписчика в Instagram, за что получил 3-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 100 тысяч фунтов стерлингов.

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