Гюндоган відзначився аж 5 голами у січні 2021 року, що стало одним з головних аргументів для визнання німецького хавбека найкращим в АПЛ за цей період. Відзначимо, що Ілкай отримав цю нагороду вперше у своїй кар'єрі.

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"У вас іноді виникає таке відчуття, коли ви почуваєтесь таким сильним і неперевершеним. Це було, мабуть, найкращим моментом, який тривав протягом усього місяця. У мене було таке відчуття кілька разів, у сезоні, коли ми набрали 100 очок. У сезоні, в якому ми виграли чемпіонат, на очко випередивши Ліверпуль", – зазначив Гюндоган у коментарі офіційному сайту АПЛ.

До слова, німець провів 25 матчів у складі Манчестер Сіті у поточному сезоні, записавши до свого активу 11 голів та 2 асисти.

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