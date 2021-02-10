Суонси проиграл Манчестер Сити (1:3) в поединке за выход в четвертьфинал Кубка Англии. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24". Александр Зинченко традиционно оказался в запасе с прицелом на выход с первых минут в более важных поединках чемпионата.

"Лебеди" не побеждали "горожан" с 2012-го. Манчестерцы уступили лишь трижды в 22 очных поединках за последние 40 лет. Во всех этих случаях валлийцы играли дома. Матч, как и онлайн-трансляция Суонси – Ман Сити на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Интересно, что в текущем сезоне Кубка Англии на пути подопечных Гвардиолы еще ни разу не попался представитель АПЛ. Вот и на этот раз – один из лидеров, но всего лишь Чемпионшипа, второго по классу дивизиона. Похожая история и у команды Купера, которая не проигрывала во всех турнирах уже 10 игр подряд. Не лидеры Премьер-лиги, у которых беспроигрышная серия составляет 21 поединок, но все же довольно серьезно.

Суонси – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 1/8 Кубка Англии

Только вторая минута, и гости могли забить. Жезус приложился с линии штрафной – вратарь выручил, а сам бразильский нападающий плохо поставил ногу и упал на газон с болезненными ощущениями. У Суонси с 20 процентами владения и 15 пасами нет других вариантов, как дальними передачами забрасывать вперед, надеясь на быстрый выход к воротам. В первые 10 минут одна такая попытка с врыванием в пределы штрафной прошла, но без удара. Конкурент Зинченко на левом фланге обороны изначально не впечатлял: Менди стал лидером на поле по потерям мяча (4) в стартовый период первого тайма, хотя особо не заострял.

Впрочем, фактически первый острый ключевой пас отдал именно французский защитник. Нашел его прострел свободного Жезуса – выше. Почти прошла контратака валлийцев, и снова Менди удачно сработал. Включил скорость и уничтожил любые шансы для соперника. Посыпались удары Сити с пределов штрафной. Ляпорт и Торрес могли несколько улучшить свои шансы на основу, но уже традиционно для себя промазали в 3 прекрасных моментах. На 30 минуте Родри перевел на фланг Уокеру, тот прострелил на Феррана. Торрес сам не дотянулся, но вратаря озадачил. Курьезный первый гол.

Хозяева могли тут же сравнять. Менди дал навесить, а Фултон пробил из вратарской очень близко к верхнему углу. В 3 паса "лебеди" разорвали редуты лидера АПЛ, и только Гарсия спас. После подачи углового еще один удар с нескольких метров пропускают гости, с прицелом Суонси беда – 4 попытки, ни одной точной. Команда Купера пытается бить по краю Уокера, моментами именно там прорывало у манчестерцев. Показали хозяева, что способны интересно комбинировать, а преимущество над ними в 1 гол слишком рискованное.

Фаворит не смог закрыть игру с помощью основных Гюндогана, Стерлинга, Бернарду и Родри (неожиданно именно испанский опорник руководит атакующей игрой – создал 4 момента), хотя имел все шансы это делать. Менди показывал слабоватую активность (худшую среди защитников), но укротил свои нервы – всего 1 потеря за 35 минут после 4 в стартовой 10-минутке. Уокер, наоборот, один из лучших на поле, но не без существенных грехов в задней линии – Зинченко волноваться при таких конкурентах (Кайл может сместить Канселу налево) пока не очень стоит.

Очень легко испаряется интрига сразу после перерыва. Торрес сыграл на перехвате, Родри (сенсационный игрок матча с 2 ассистами!) блестяще вывел Стерлинга на вратаря, у которого уже не было никаких шансов. И снова феноменальный испанский опорник выигрывает борьбу, сбрасывает под удар, но Ферран упускает возможность. Однако тут же Ман Сити прессингует возле штрафной, а после потери соперника проводит молниеносную и на удивление легкую атаку: Гюндоган переводит, Бернарду сбрасывает, Жезус технично замыкает.

Счастливый Гвардиола не сдерживал радостных эмоций. План на игру зашел, счет разгромный, поэтому можно менять лидеров и символов предыдущих побед – Гюндоган и Стерлинг ушли с поля уже на 57 минуте, Дойл и Марез вышли. Сразу 4 замены делает наставник хозяев. Пеп отвечает выходом Фодена вместо Бернарду. Всех железных игроков основы поменял Гвардиола, кроме Родри – именно этот герой матча в муках валяется на газоне на 71 минуте. Последствия грубого подката, мгновенная замена на Клаудио Гомеса, но испанец покидает поле на своих ногах, хотя и не без дискомфорта.

Менди едва не забил в пустые ворота после тонкой игры Дойла и паса Мареза – защитник отработал на линии. У Фодена несколько традиционных моментов, а забивает Суонси. Вот что отсутствие Родри делает с обороной. Клаудио Гомес плоховато принял на своей половине, валлийцы организовали молниеносную возвратку, в которой Уокер, Гарсия и вратарь Стеффен выполнили роль статистов. Красивый удар джокера Уиттакера с разворота, но до конца 13 минут, времени слишком мало.

Дойл на скорости убежал в штрафную и пробил мимо дальнего угла. Раздраженно разводит руками Гвардиола – угол был не самым лучшим, а на пустые ворота перспективно набегал Фоден. Почему не отдал, молодой парень, – словно спрашивал тренер на скамейке. Убедительная победа, но с несколькими печальными нюансами. Уже не в первый раз особенно в кубках позволили себе пропустить, полностью контролируя игру. Ну, и повреждение Родри, которое может оказаться фатальным при наихудшем сценарии – испанец очень вырос в обеих фазах атаки и выполняет такую ​​работу, которую ни один имеющийся конкурент не способен воспроизвести.