Полузащитник Манчестер Сити Гюндоган может не сыграть в следующих матчах "горожан" из-за повреждения, полученного в матче 1-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

Немец сыграл полный матч против Тоттенхэма, однако покидал поле в сопровождении врачей, держась за плечо. Гвардиола подтвердил, что Гюндоган травмировался, однако сроки восстановления пока неизвестны.

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"Что-то случилось с его плечом. Посмотрим, что установит медицинское обследование в понедельник (16 августа). Похоже, что что-то случилось", – приводит слова Пепа Goal. Если травма Гюндогана подтвердится, то хавбек может пропустить матчи против Норвича и Арсенала – встреча с "канонирами" запланирована на 28 августа.

К слову, в текущем сезоне Илкай уже сыграл в 2 матчах, однако не отличился результативными действиями. В прошлом сезоне хавбек в 46 поединках записал в свой актив 17 голов и 5 ассистов.

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