Центральный матч 1-го тура нового сезона АПЛ проводили в Лондоне, где Тоттенхэм принимал Манчестер Сити. Для английского сообщества было интересно, выйдет ли в этой встрече Кейн, который добивается трансфера – в итоге, для Харри не нашлось места даже в заявке. Кроме того, местным фанам было интересно взглянуть на футбол "шпор" при Эшпириту Санту, ведь он никогда не работал с топами и всегда держался игры вторым номером.

Украинская публика ожидала увидеть в этом матче Зинченко. Александр пропускал игру против Лестера в Суперкубке, но был заявлен на Тоттенхэм – правда, он остался на скамейке запасных. Его позицию в старте снова занял Мэнди. Кроме того, стоит отметить появление Грилиша в основе.

Первые 15 минут откровенно разочаровали, ведь "шпор" на поле практически не было заметно. Манчестер Сити сразу же захватил инициативу, ничего не позволяя хозяевам и создавая один момент за другим. Уже на 5-й минуте "горожане" могли открыть счет со стандарта метров с 22-х (Гюндоган пробил мимо девятки), а на 6-й Фернандинью воспользовался ошибкой Льориса на выходе, замкнув навес с углового – немного неточно! Через минуту Канселу обокрал Дайера в штрафной и выстрелил с минимальной дистанции, однако мяч прошел в сантиметрах от левой штанги.

После этого подопечные Пепа Гвардиолы провели еще несколько хороших атак, но постепенно Тоттенхэму удалось выровнять ход встречи. В середине первого тайма лондонцы даже начали создавать моменты, убегая в скоростные контратаки. Так, на 30-й минуте одна из них завершилась штрафным, после которого Эдерсон ошибся на выходе, а Моура пробил по почти пустым воротам – гостей спас Гюндоган, который вынес мяч с ленточки!

Еще несколько контратак "шпор" завершились хорошими проникающими передачами с неудачной обработкой мяча. За это Манчестер Сити едва не наказал на 35-й минуте, когда Гюндоган разогнал контратаку и отдал пас на левый край штрафной, а Стерлинг выполнил прострел. Мяч рикошетом от Танганги отскочил в центр штрафной на Мареза – впрочем, его последующий удар оказался очень неточным! Это был последний момент "горожан" до перерыва.

Тоттенхэм ответил несколькими контрвыпадами, едва не открыв счет на 40-й минуте благодаря удару Сона метров с 20-ти. Кореец крутил в дальний угол, но мяч рикошетом от Канселу пролетел рядом со штангой. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Старт второго тайма оказался полной противоположностью первого. Тоттенхэм действовал очень активно, организуя атаку за атакой и едва не открыв счет уже через три минуты после возобновления игры – это Моура выстрелил метров с 20-ти в правый нижний. Получилось немного неточно. Сити огрызнулся врыванием Стерлинга на левый край штрафной с ударом в ближний угол, но Льорис спокойно взял его. В общем, в действиях "горожан" было слишком много академизма и слишком мало динамики, а вот "шпоры" быстро возвращали мяч и лезли вперед.

Наконец, на 55-й минуте лондонцы добились своего. После подачи гостей со стандарта Моура подхватил отскок и перебросил мяч через себя на Бергвейна, а тот разогнал контратаку с передачей на Сона и врыванием корейца на правый угол штрафной. Оттуда нападающий решился на удар – точно в дальнюю "шестерку"! 1:0. Манчестер Сити сразу же пошел отыгрываться, сделав несколько неточных дальних ударов, но на 60-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы едва не глотнули второй гол – это Бергвейн вылетел один на один с Эдерсоном вследствие разрезного паса и удачного рикошета, пробив с ходу метров с 15-ти. Мимо ближней штанги!

В середине второго тайма Тоттенхэм успокоил игру, сев на свою половину поля и перестав тревожить Сити контрвыпадами. Насытив заднюю линию, "шпоры" уверенно замедляли позиционные атаки соперника, которым и без того не хватало идей. На 60-х минутах у гостей были только два угловых и серия кроссов без замыканий, а на 70-х команда провела всего два опасных момента.

Первый произошел после остроумного розыгрыша штрафного с пасом на Канселу и прострелом вдоль вратарской –Торрес был на замыкании, но нормально попасть по мячу не дал Хёйберг. Второй острый эпизод создал Грилиш, который на дриблинге ворвался в штрафную и пробил метров с 13-ти. Сфера полетела точно в Льориса.

Встревоженный таким положением дел Гвардиола на 80-й минуте решил провести двойную замену, бросив в бой Де Брюйне и Зинченко. Марез и Мэнди сели в запас.Этот ход мог принести успех уже через четыре минуты, когда Кевин получил передачу от Грилиша с левого фланга и мощно пробил метров с 23-х – мяч летел в правый нижний угол, но Льорис спас Тоттенхэм. Еще через три минуты Торрес ворвался на правый край штрафной и выстрелил с острого угла – Льорис снова вступил в игру, отразив удар ногой.

Впрочем, назвать давление Сити в эндшпиле встречи очень сильным нельзя. Тоттенхэм довольно уверенно держал "горожан" на дистанции, позволив провести только два момента, а на 90-й минуте Эшпириту Санту усилил оборону Кристианом Ромеро. С выходом центрбэка "шпоры" перестроились на схему в три защитника, окончательно закрыв щели на пути к собственной штрафной.

На 90+3-й минуте Зинченко в отчаянии запустил высокую подачу вперед, которая полетела в ворота, но Льорис спокойно поймал мяч. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Тоттенхэма.