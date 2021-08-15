Команды начали довольно прогнозируемо: Манчестер Сити больше контролировал мяч, тогда как Тоттенхэм играл на контратаках. Чемпионы Англии могли выйти вперед, однако Канселу не смог точно пробить после рикошета. "Шпоры" ответили острым ударом Моуры – Гюндоган стал на пути мяча в ворота. Классный момент имел Сон, но после рикошета от Канселу мяч полетел мимо ворот.

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Во втором тайме игра проходила по схожему сценарию. А в начале половины Сон открыл счет во встрече, шатнув Аке и точно попав в дальний угол. Манчестер Сити большими силами пошел в атаку – Гвардиола выпустил Де Брюйне и Зинченко, чтобы отыграться, однако Тоттенхэм удержал победу.

Тоттенхэм одержал победу над Манчестер Сити в дебютном матче АПЛ под руководством Санту – Зинченко сыграл 15 минут