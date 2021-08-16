Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган може не зіграти у наступних матчах "містян" через пошкодження, якого зазнав у матчі 1-го туру АПЛ проти Тоттенхема.

Німець відіграв повний матч проти Тоттенхема, проте покидав поле у супроводі лікарів, тримаючись за плече. Гвардіола підтвердив, що Гюндоган травмувався, проте терміни відновлення наразі невідомі.

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"Щось трапилось із його плечем. Подивимось, що встановить медичне обстеження у понеділок (16 серпня). Схоже на те, що щось сталось", – наводить слова Пепа Goal. Якщо травма Гюндогана підтвердиться, то хавбек може пропустити матчі проти Норвіча та Арсенала – зустріч з "канонірами" запланована на 28 серпня.

До слова, у поточному сезоні Ілкай вже зіграв у 2 матчах, проте не відзначився результативними діями. У минулій кампанії хавбек у 46 поєдинках записав до свого активу 17 голів та 5 асистів.

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