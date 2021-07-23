Бывший полузащитник киевского Динамо Тибериу Гиоане возглавит румынский клуб CР Брашов, сообщает официальная страница команды в социальной сети Facebook.

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Новый коллектив 40-летнего румына считается правопреемником известного клуба Брашов, который прекратил свое существование в 2017 году.

Напомним, Гиоане начал тренерскую карьеру в 2013 году – тогда Тибериу принял команду пятого дивизиона Румынии AS Prejmer. Впоследствии он был назначен главным тренером команды Прешица из города Сэчеле, которая выступала в четвертом по силе дивизионе Румынии.

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