"Очень хотелось бы поехать не только на матчи Динамо, но и посмотреть на тренировки Мирчи Луческу. Я знаю его по Рапиду, так как именно Луческу взял меня в Бухарест из Брашова.

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Я ожидал, что Мирча подпишет контракт с Динамо. Как он завоевал титулы с бухарестскими Динамо и Рапидом, затем с Галатасараем и Бешикташем, так это произошло и в Украине. С первого раза взял всё с киевским Динамо, с молодой командой! Плюс выход в группу Лиги чемпионов.

Радикальных болельщиков Динамо, бросающих вызов Луческу, мало. Они никогда не изменятся, даже если Мирча пробудет в Киеве 10 лет. Я надеюсь, что Мирча пробудет в Динамо еще несколько лет, а потом в Киев приедет Разван и создаст там династию Луческу", – сказал Гиоане в интервью Fanatik.ro.

Напомним, по итогам прошлого сезона Динамо под руководством Мирчи Луческу завоевала золотые медали УПЛ и стало обладателем Кубка Украины.

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