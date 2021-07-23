Колишній півзахисник київського Динамо Тіберіу Гіоане очолить румунський клуб CР Брашов, повідомляє офіційна сторінка команди в соціальній мережі Facebook.

Гіоане назвав наступного тренера Динамо, який має замінити Луческу

Новий колектив 40-річного румуна вважається правонаступником відомого клубу Брашов, який припинив своє існування у 2017 році.

Нагадаємо, Гіоане розпочав тренерську кар'єру у 2013 році – тоді Тіберіу прийняв команду п'ятого дивізіону Румунії AS Prejmer. Згодом його було призначено головним тренером команди Прешіца з міста Сечеле, яка виступала у четвертому за силою дивізіоні Румунії.

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