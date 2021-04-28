Гиггза обвинили в нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке и нападении на еще одну девушку в ноябре 2020 года, но валлиец опроверг все показания против него, сообщает Sky Sports.

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В документах по этому делу сказано, что Гиггза обвиняют в применении насилия в отношении своей бывшей девушки Кейт Гревилл. Утверждается, что экс-футболист ударил женщину головой об какую-то поверхность, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Райана освободили под залог до следующего заседания суда (состоится 26 мая – прим.) при условии, что он не будет контактировать с женщинами, которые обвиняют его в нападении.

Напомним, Гиггза обвиняют в нападении на двух женщин в ноябре 2020 года, а также в "поведении с элементами принуждения и контроля" в период с 2017 по 2019 годы. На время судебного рассмотрения дела Гиггза отстранили от должности наставника сборной Уэльса, поэтому экс-звезда МЮ пропустит Евро-2020.

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