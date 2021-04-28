Гіггза звинуватили в нанесенні тілесних ушкоджень своїй колишній дівчині і нападі на ще одну дівчину в листопаді 2020 року, але валлієць спростував усі показання проти нього, повідомляє Sky Sports.

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У документах за цією справою сказано, що Гіггза звинувачують в застосуванні насильства стосовно своєї колишньої дівчини Кейт Гревілл. Стверджується, що екс-футболіст ударив жінку головою об якусь поверхню, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Раяна звільнили під заставу до наступного засідання суду (відбудеться 26 травня – прим.) за умови, що він не буде контактувати з жінками, які звинувачують його в нападі.

Нагадаємо, Гіггза звинувачують в нападі на двох жінок в листопаді 2020 року, а також у "поведінці з елементами примусу і контролю" в період з 2017 по 2019 роки. На час судового розгляду справи Гіггза відсторонили від посади наставника збірної Уельсу, тож екс-зірка МЮ пропустить Євро-2020.

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