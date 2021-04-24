Уэльс определился с наставником, который поведет сборную на континентальном форуме.

Роберт Пейдж будет исполнять обязанности главного тренера на Евро-2020, сообщает официальный сайт FAW.

"До встречи с ним я считал Гиггза самым большим профессионалом", – экс-тренер Манчестер Юнайтед

Звездному Райану Гиггзу предъявлено обвинение в избиении двух женщин, поэтому наставник "драконов" не может вернуться к работе. Ранее Пейдж был ассистентом легенды Манчестер Юнайтед и прекрасно знает игроков Уэльса. Правда, самостоятельная карьера 46-летнего специалиста ограничивается скромными Нортгемптоном и Порт Вейлом.

Напомним, сборная Уэльса в группе Евро-2020 сыграет против Турции, Италии и Швейцарии.

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