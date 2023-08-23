Ноттингем Форест официально подтвердил годовую аренду аргентинца у Севильи. В случае выполнения определенных условий выкуп станет обязательным (инсайдеры раскрывают сумму – 11 млн евро).

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2 года назад Севилья приобрела Монтиеля у Ривер Плейт за те же 11 млн евро. Правый защитник оформил 2 гола и 6 ассистов в 72 матчах за "нервионцев". 26-летний латераль ездил в составе сборной Аргентины на победный ЧМ-2022. Именно Монтиель реализовал решающий пенальти в послематчевой серии финала против Франции.

Напомним, в прошлом сезоне Ноттингем Форест тяжело гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ. Новый розыгрыш "лесники" начали с поражения от Арсенала и победы над Шеффилд Юнайтед.

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