Ноттінгем Форест офіційно підтвердив річну оренду аргентинця у Севільї. У разі виконання певних умов викуп стане обов'язковим (інсайдери розкривають суму – 11 млн євро).

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2 роки тому Севілья придбала Монтіеля у Рівер Плейт за ті ж 11 млн євро. Правий захисник оформив 2 голи та 6 асистів у 72 матчах за "нервіонців". 26-річний латераль їздив у складі збірної Аргентини на переможний ЧС-2022. Саме Монтіель реалізував вирішальний пенальті у післяматчевій серії фіналу проти Франції.

Нагадаємо, у минулому сезоні Ноттінгем Форест важко гарантував собі збереження прописки в АПЛ. Новий розіграш "лісники" розпочали з поразки від Арсенала та перемоги над Шеффілд Юнайтед.

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