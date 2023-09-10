"Бундестим" осталась без руководителя, поскольку за провальные результаты уволили Ганса-Дитера Флика. Федерация футбола Германии рассчитывает быстро найти ему замену и уже избрала трех кандидатов.

Германия после провальной серии уволила Флика – впереди матч против Франции

Согласно информации L'Équipe, фаворитом на пост главного тренера является Юлиан Нагельсманн, которого в марте текущего года уволили из Баварии. 36-летний специалист летом попадал в сферу интересов многих клубов, впрочем, к работе так и не вернулся.

В шорт-листе также есть еще два кандидата – Луи ван Гал и Оливер Гласнер. Австрийский тренер работал в Бундеслиге и выигрывал Лигу Европы с Франкфуртом в 2022 году.

Напомним, что в матче против сборной Франции, который запланирован на 12 сентября, Германией будет руководить Руди Феллер.

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