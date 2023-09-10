"Бундестім" залишилася без очільника, оскільки за провальні результати звільнили Ганса-Дітера Фліка. Федерація футболу Німеччини розраховує швидко знайти йому заміну і вже обрала трьох кандидатів.

Німеччина після провальної серії звільнила Фліка – попереду матч проти Франції

Згідно з інформацією L'Équipe, фаворитом на посаду головного тренера є Юліан Нагельсманн, якого в березні поточного року звільнили з Баварії. 36-річний фахівець влітку потрапляв у сферу інтересів багатьох клубів, втім, до роботи так і не повернувся.

В шорт-листі також є ще два кандидати – Луї ван Гал та Олівер Гласнер. Австрійський тренер працював в Бундеслізі та вигравав Лігу Європи з Франкфуртом у 2022 році.

Нагадаємо, що в матчі проти збірної Франції, який запланований на 12 вересня, Німеччиною буде керувати Руді Феллер.

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