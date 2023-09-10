"Бундестим" не одержала ни одной победы в пяти последних матчах – 4 поражения и 1 ничья. Вчера, 9 сентября, сборная Германии проиграла японцам со счетом 1:4. Неутешительные результаты команды привели к отставке главного тренера команды Ганса-Дитера Флика

Флик не думает об отставке после нового провала сборной Германии

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Германии, вместе с немецким специалистом работу потеряли также его помощники Маркус Зорга и Дэнни Реля. Сейчас руководить командой будет Руди Феллер. Федерация надеется найти замену Флику в ближайшее время, но пока имена кандидатов на должность главного тренера не разглашаются.

Флик возглавил сборную Германии после Евро-2020, заменив в должности Йоахима Лева. Под руководством экс-наставника Баварии его национальная команда ездила на ЧМ-2022, но в катаре их приключение завершилось уже на групповом этапе.

Напомним, что сборная Германия 12 сентября проведет товарищескую встречу против сборной Франции. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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