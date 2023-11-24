Германия U-17 оказалась сильнее Испании в поединке 1/4 финала ЧМ-2023. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира-2023 U-17, 1/4 финала

Испания – Германия – 0:1

Гол: Бруннер, 64, (пен.)

Удаление: Хименес, 90+11 (Испания)

Первым полуфиналистом юношеского чемпионата мира стала Германия, которая в напряженном противостоянии победила Испанию.

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"Фурия Роха" нанесла гораздо больше ударов (19:5), но именно немцы победили – Пэрис Бруннер (одноклубник Даниила Кревсуна в Боруссии Д U-19) реализовал пенальти на 64-й минуте. Испания же доигрывала в меньшинстве – Хименес получил красную карточку на 90+11.

Вторым участником полуфинала станут Бразилия или Аргентина – поединок начнется в 14:00 по киевскому времени.

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