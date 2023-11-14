Бразилия одержала разгромную победу над Новой Каледонией (9:0) в рамках молодежного чемпионата мира U-17.

В Индонезии проходит ЧМ-2023 среди команд U-17. В первом туре Бразилия сенсационно проиграла Ирану (3:2), а вот Новую Каледонию они громко разгромили.

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Бразильцы полностью контролировали ход игры. Еще до перерыва сборная из Южной Америки вела со счетом 3:0. Во втором тайме они забили еще шесть голов в ворота соперника. В итоге Бразилия выиграла со счетом 9:0. Селесао нанесли аж 81 удар по воротам соперника, а голкипер Новой Каледонии совершил 14 сейвов.

Сейчас Бразилия занимает вторую строчку в таблице группы С, набрав три очка. Лидером является сборная Англии, которая имеет шесть баллов. Иран – третий, а Новая Каледония находится на последнем месте.

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