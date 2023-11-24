Німеччина обіграла Іспанію та стала першим півфіналістом ЧС-2023 U-17 – все вирішив гол одноклубника українця
Німеччина U-17 виявилась сильнішою за Іспанію в поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2023. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат світу-2023 U-17, 1/4 фіналу
Іспанія – Німеччина – 0:1
Гол: Бруннер, 64, (пен.)
Вилучення: Хіменес, 90+11 (Іспанія)
Першим півфіналістом юнацького чемпіонату світу стала Німеччина, яка в напруженому протистоянні перемогла Іспанію.
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"Фурія Роха" завдала набагато більше ударів (19:5), але саме німці перемогли – Періс Бруннер (одноклубник Данила Кревсуна у Борусії Д U-19) реалізував пенальті на 64-й хвилині. Іспанія ж догравала у меншості – Хіменес отримав червону картку на 90+11.
Другим учасником півфіналу стануть Бразилія або Аргентина – поєдинок розпочнеться о 14:00 за київським часом.
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