Еще недавно они были ведущими игроками своих команд, но время неумолимо. Многие легенды завершили карьеру футболистов и взялись за тренерское дело. Неудивительно, что у трети наставников команд группового этапа Юношеской ЛЧ есть опыт выступлений на самом высоком уровне.

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR формирует десятку тренеров, которые недавно играли в Лиге чемпионов, а теперь возглавляют юношеские команды, участвующие в Юношеской ЛЧ.

Фернандо Торрес (Атлетико)

Топ-нападающий играл в двух финалах Лиги чемпионов (один из которых выиграл) и торжествовал со сборной Испании на чемпионате мира и Евро (дважды). Фернандо начал тренировать юношескую команду родного Атлетико в 2021-м и, стоит заметить, ему идет новая роль. В текущем сезоне ребята Торреса пока уступают одно очко подопечным Робина ван Перси из Фейеноорда за лидерство в группе Юношеской ЛЧ.

Робин ван Перси (Фейенорд)

Футбольный путь культового нидерландца стартовал в Фейеноорде, где он и завершал карьеру футболиста. В родном клубе Ван Перси и начал тренировать. У Робина была возможность вернуться в Манчестер Юнайтед (там он проходил стажировку), однако ван Перси решил отказаться от предложения тен Хага и остался в Роттердаме.

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Альваро Арбелоа (Реал)

Мадридская легенда выиграла в карьере все, что можно: от чемпионата мира и Европы до Лиги чемпионов. Ожидания от Арбелоа-тренера не меньше. У Альваро хорошее место для успешного старта – он уже третий год работает тренером в структуре Реала. По итогам четырех туров его команда возглавляет свою группу с восемью очками.

Иньяцио Абате (Милан)

Финалист Евро-2012 воспитывался в структуре Милана, позже сменил несколько команд и только после этого вернулся в родной клуб, где отыграл 10 сезонов. Три года назад Абате закончил активные выступления и принялся тренировать юношеские команды. Начиная с 2001-го в Милане также работает отец Иньяцио – Беньямино Абате, отвечающий за подготовку молодых вратарей.

Кристиан Киву (Интер)

Румынский защитник в 2010 году выиграл Лигу чемпионов, а через восемь лет запустил самостоятельную тренерскую карьеру в структуре Интера. И если в предыдущие два сезона подопечным Киву удавалось выходить из группы Юношеской ЛЧ, то в нынешнем розыгрыше ситуация близка к критической – ни одной победы в четырех турах и пока последняя ступенька.

Даррен О'Ди (Селтик)

Воспитанник Селтика в 19 дебютировал в Лиге чемпионов. В общей сложности центральный защитник провел три сезона в ЛЧ, которые вместили в себя всего 6 матчей. В 2013 году О'Ди приехал в Украину и отыграл почти два десятка матчей за донецкий Металлург. В составе МетаДона ирландец ездил в Крым и видел своими глазами начало российской оккупации полуострова. Именно это и явилось основной причиной отъезда Даррена из УПЛ. Чуть похже, в 32 года, О'Ди окончил карьеру футболиста.

Хакан Балта (Галатасарай)

Этот левофланговый защитник отыграл 10 сезонов за Галатасарай и после завершения карьеры сразу приступил к работе в структуре клуба. Следует отметить, что Хакан Балта провел полсотни матчей за национальную команду Турции и выиграл бронзу Евро-2008. Украинским болельщикам он мог запомниться благодаря эпическому спасению Карпат в матче с Галатасараем. Именно Хакан Балта проиграл борьбу Игорю Худобяку, выкатившему мяч на пустые ворота Артему Федецкому на 90+3 минуте.

Капушу (Порту)

Легенде Порту удалось выиграть с клубом практически все возможные трофеи: от португальского чемпионства до Кубка УЕФА в 2003 году. А еще раньше Капушу вместе с Фигу, Руй Коштой и Жоао Пинту выиграл чемпионат мира U20. Поиграл Капушу и в Лиге чемпионов, где отмечался в воротах Реала и пробивался в четвертьфинал турнира.

Алексей Белик (Шахтер)

"С тех пор как я стал тренером, я считал, считаю и буду считать, что лучшего тренера для Шахтера, чем Алексей Белик, нет", – говорил о себе талантливый в прошлом нападающий, который в 19 лет забил Арсеналу в ЛЧ. Белик только в июле возглавил юношескую команду Шахтера, а в текущем розыгрыше Юношеской ЛЧ "горняки" трижды проиграли и имеют в активе три пункта. Впрочем, у 42-летнего специалиста еще все впереди – он делает только первые шаги в новой для себя роли.

Зумана Камара (ПСЖ)

Игровую стабильность центрбек нашел только в составе последней команды в своей карьере – ПСЖ, с которым выиграл все локальные турниры и провел более полутора сотен матчей. А еще в Париже Камара начал путь тренера. Учителя у Зумана были – то, что нужно. Камара поочередно помогал Лорану Блану, Унаи Эмери и Томасу Тухелю. А летом 2021-го самостоятельно принялся тренировать юношескую команду ПСЖ.