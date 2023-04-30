"У нас есть мощная возможность взять на себя этот вызов, побороться и победить в отборе на хозяина ЧМ-2030. Испания и Португалия делают шаги, у них проводят серьезную работу, ассоциации работают в связке с правительствами.

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Между нашими правительствами, ассоциациями существует очень теплая атмосфера. Сейчас мы ждем следующего шага. Уверен, что в ближайшее время мы проведем в Украине подобные рабочие встречи.

Мечта о проведении ЧМ-2030 – это мечта не Павелко или чиновников, это мечта многих поколений. Я уверен, что Украина сейчас является примером несокрушимости", – сказал Павелко в эфире канала "Дом".

Напомним, в октябре 2022 года Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. В марте 2023-го из-за коррупционного скандала вокруг президента УАФ Андрея Павелко стало известно, что к заявке также присоединилось Марокко. Предполагалось, что африканская страна заменит Украину, однако наше государство остается в пуле вышеназванных стран.

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