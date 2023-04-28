"Есть информация, что Сергей Ребров, рассматривая возможность быть главным тренером сборной Украины, уже думает над вероятными помощниками. Есть определенный шорт-лист, который ему помогают составлять. До каких-то назначений еще далеко, потому что Ребров еще не тренер сборной. И он еще не формировал штаб и никого не утверждал.

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Но есть информация, что в шорт-листе, который будет рассматривать Ребров, есть несколько известных людей: Александр Шовковский, Андрей Воронин и Сергей Кравченко, нынешний помощник Руслана Ротаня (в Александрии – прим.)

Подчеркиваю, что это пока лишь предварительный шорт-лист, который будет рассматривать Ребров, если его назначат тренером сборной. Это не все фамилии, но хотел отметить эти", – рассказал Зверов в программе Профутбол Digital.

Напомним, действующий контракт 48-летнего Реброва с Аль-Айном подходит к концу 30 июня 2023 года.

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