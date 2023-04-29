"Хочу заверить: у сборной будет новый тренер на контрольный матч с Германией и на игры отбора Евро-2024 в июне. С ним есть договоренность, и в оговоренное время мы об этом объявим.

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Я уверен, что болельщики будут довольны, потому что мы выбираем тренера не на отдельные матчи, а имеем стратегию развития. И на презентации мы сможем вместе с новым наставником рассказать о нашей стратегии", – сказал Павелко в эфире канала "Дом".

Напомним, ранее журналист Виктор Вацко заявил, что УАФ удалось договориться с Сергеем Ребровым, однако официального подтверждения пока нет.

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