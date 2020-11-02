Мюллер уже несколько месяцев находится в реанимации из-за болезни Альцгеймера и ухудшение состояния здоровья экс-форварда во время карантина.

Левандовски обошел Румменигге в списке бомбардиров Баварии всех времен в Бундеслиге

Как сообщила Bild его жена Уши, легенде немецкого футбола практически нет контакта. Герд практически все время находится в постели под присмотром врачей в статусе паллиативного пациента. Это означает, что врачи пытаются облегчить симптомы его болезни, зная, что человек медленно умирает.

Напомним, Мюллер является лучшим бомбардиром в истории Баварии, забив за мюнхенцев невероятные 365 голов. Кроме этого, Герд долгое время был лучшим бомбардиром чемпионатов мира, пока его не опередили Роналдо и Мирослав Клозе.

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