Мюллєр вже кілька місяців перебуває у реанімації через хворобу Альцгеймера та погіршення стану здоров'я екс-форварда під час карантину.

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Як повідомила Bild його дружина Уші, з легендою німецького футболу практично немає контакту. Герд практично весь час перебуває у ліжку під наглядом лікарів у статусі паліативного пацієнта. Це означає, що лікарі намагаються полегшити симптоми його хвороби, знаючи, що чоловік повільно вмирає.

Нагадаємо, Мюллєр є найкращим бомбардиром в історії Баварії, забивши за мюнхенців неймовірні 365 голів. Окрім цього, Герд тривалий час був найкращим голеадором чемпіонатів світу, поки його не випередили Роналдо та Мірослав Клозе.

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