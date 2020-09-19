Гол в ворота Шальке из Гельзенкирхена стал особенным для форварда мюнхенской Баварии Роберта Левандовски.

Польский нападающий забил свой 163-й мяч в чемпионате Германии за Баварию, сообщает Gracenote Live.

Мюллер забил юбилейный мяч в составе Баварии

Этот гол позволил Левандовски обойти легендарного Карла-Хайнца Румменигге в списке голеадоров мюнхенцев всех времен. У экс-форварда осталось 162 мяча. Впереди забивного поляка остался только культовый Герд Мюллер. У "Бомбардира нации" невероятные 365 голов за Баварию в Бундеслиге.

Напомним, что накануне "ротен" уничтожили Шальке в стартовом туре нового сезона первенства Германии. Кроме Левандовски забитыми мячами отметились Серж Гнабри (трижды), Леон Горецка, Томас Мюллер, Лерой Сане и Джамал Мусиала.

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