Золоті 70-ті: легенда наших сусідів, який трагічно загинув, у 30 років він виглядав на 50 і ще 28 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Серпень 1973-го. Йохан Кройф розганяє атаку Аякса в матчі проти ФК Амстердам (6:1). Незабаром він перейде у Барселону.

2. Грем Браун, голкіпер Менсфілд Таун, естетично пропускає від Брюса Ріоча (Астон Вілла). Квітень 1972-го.

3. Сан-Лоренсо – чемпіони Аргентини-1974.

4. Збірна НДР в аеропорту Гамбурга. Східні німці прибули на ЧС-1974.

5. Юрген Шпарвассер, форвард збірної НДР, обмінюється футболками із бразильцем Рівеліно (праворуч) після матчу ЧС-1974. Саме Рівеліно забив єдиний м'яч у зустрічі.

6. Перші футбольні кроки Дієго Марадони. Його ви впізнаєте без проблем.

7. Чотири кити, на яких тримався Ювентус 70-х: Роберто Беттега, Ромео Бонетті, Антонелло Куккуредду і Марко Тарделлі.

8. Безтурботні шведські фани на ЧС-1974.

9. Лорі Каннінгем, вінгер Вест Бромвіча, у 1979-му перейшов до Реала.

10. Теофіло Кубільяс – хавбек, найкращий футболіст Перу XX століття. На цьому фото він отримує вітання після дубля у ворота Шотландії на ЧС-1978. "Інки" здобули перемогу – 3:1.

11. На матчі Вест Хем – Манчестер Юнайтед у 1975-му не обійшлося без затримань.

12. Гюнтер Нетцер, лідер Борусії М і збірної ФРН, на місці вболівальника (1972 рік).

13. ПСЖ у сезоні 1977/78. Тоді це був типовий середняк французького чемпіонату.

14. Згаданий вище Теофіло Кубільяс збирається порвати сітку ворожих воріт. Зарядженість на гру – зашкалює!

15. А це вже ікона польського футболу – півзахисник Казімеж Дейна. Після багатьох сезонів у Легії і здобуття бронзової медалі ЧС-1974, він переїхав у Ман Сіті, а згодом опинився у США. Саме там, за океаном, Дейна потрапив у смертельну ДТП за кермом власного автомобіля. Трагедія трапилася 1 вересня 1989-го...

16. Захисник Деніс Сміт красиво і результативно підключився до атаки Сток Сіті. Лютий 1974-го.

17. Головний арбітр притримує Алана Бола, півзахисника Арсенала, у матчі з МЮ. Хайбері, серпень 1973-го.

18. Гойо Беніто дає інтерв'ю у роздягальні. Без цього захисника просто неможливо уявити Реал 70-х. Другого квітня 2020 року Беніто відійшов у вічність.

19. Юний Ромаріо у свой першій команді – Оларія. Кінець 70-х.

20. Йохан Кройф і Франц Беккенбауер, капітани збірних Нідерландів та ФРН, кидають монетку перед початком фіналу ЧС-1974.

21. Форвард Браян Кідд, який у 70-х встиг пограти за МЮ, Ман Сіті, Арсенал та Евертон, перевіряє на міцність щелепу Мохамеда Алі.

22. Нестримний бомбардир Уго Санчес (ліворуч) та Леонардо Куельяр у складі УНАМ Пумас.

23. Джим Монтгомері, голкіпер Сандерленда, насолоджується відпусткою у 1973-му.

24. Дієго Марадона у Глазго (1979 рік).

25. Легендарний Джордж Бест провів 1976-81 роки у США, де забив 57 голів. А це – практично третина від загальної кількості м'ячів північноірландця на профі-рівні.

26. Йохан Кройф відчиняє сейф, щоб надійно сховати свої статки. Кажуть, що легенда Аякса і Барселони був надзвичайно меркантильним.

27. Стильні бомбардири Юпп Хайнкес і Герд Мюллер. За збірну ФРН – 101 матч, 82 голи на двох.

28. Знайомтеся: Террі Хеннессі, захисник збірної Уельсу. На фото йому 31 рік, можете повірити у таке? :) Кар'єру Террі зробив у трьох клубах – Бірмінгем, Ноттінгем Форест і Дербі Каунті.

29. Ліверпуль святкує перемогу у сезоні 1975/76. Це було дев'яте за ліком чемпіонство мерсисайдців.

30. "Якось я кинув пити і займатися сексом. Це були найгірші 20 хвилин у моєму житті" (с) Джордж Бест.

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