Гент представил новую форму – Яремчук снялся в эффектной видеопрезентации

Бельгийский Гент, за который выступает украинец Роман Яремчук, представил новые комплекты формы на грядущий сезон.

Новые комлекты экипировки Гент представил в своем официальном Твиттере. В частности, одной из ключевых персон презентации стал украинец Роман Яремчук, который снялся в видеопрезентации.

Зинченко похвастался новой формой Манчестер Сити

Футболки разработаны вместе с брендом Craft и выполнены в традиционных для бельгийского клуба цветах: домашняя форма – сдержанная синяя, выездная – яркая оранжевая, а третья – консервативная белая.

Отметим, что украинский форвард провел 30 матчей за "буйволов" в прошлом сезоне во всех турнирах, отметившись 17-ю голами и 4-мя ассистами. К слову, Гент занял второе место в турнирной таблице бельгийской лиги.

Елегантна Барса, футуристичний Лондон, пікселі Дортмунда та ювілей ПСЖ – як виглядатимуть гранди в новому сезоні