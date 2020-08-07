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Гент представил новую форму – Яремчук снялся в эффектной видеопрезентации

19:59 - Читати українською
Гент представил новую форму – Яремчук снялся в эффектной видеопрезентации
Роман Яремчук на презентации новой формы / Твиттер ФК Гент

Бельгийский Гент, за который выступает украинец Роман Яремчук, представил новые комплекты формы на грядущий сезон.

Новые комлекты экипировки Гент представил в своем официальном Твиттере. В частности, одной из ключевых персон презентации стал украинец Роман Яремчук, который снялся в видеопрезентации.

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Футболки разработаны вместе с брендом Craft и выполнены в традиционных для бельгийского клуба цветах: домашняя форма – сдержанная синяя, выездная – яркая оранжевая, а третья – консервативная белая.

Отметим, что украинский форвард провел 30 матчей за "буйволов" в прошлом сезоне во всех турнирах, отметившись 17-ю голами и 4-мя ассистами. К слову, Гент занял второе место в турнирной таблице бельгийской лиги.

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Теги
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